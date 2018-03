Studio Hours: Kunst- und Designprojekte

In dieser 90-minütigen Session geht’s um Kunst und Design. Bring iPhone, iPad oder Mac mit. Unsere Creatives zeigen dir, wie du mit dem Apple Pencil zeichnest oder mit einer Designvorlage in Pages loslegst. Oder du arbeitest hier allein an deinem Projekt und wir sind da, wenn du uns brauchst. Mach die ganze Session mit – oder komm irgendwann dazu.

Kärntner Straße 11 1010 Wien Wegbeschreibung