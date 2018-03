Swift é uma linguagem de programação avançada, criada pela Apple e usada no desenvolvimento de vários apps. Com o Swift Playgrounds, um app interativo e divertido para iPad, qualquer pessoa a partir de 12 anos pode programar. Conheça as noções de programação e pratique como um profissional. Não é necessário ter conhecimento prévio. Traga seu iPad com o iOS 10 ou posterior, ou use um dos nossos.

Avenida das Américas, 3.900 Rio de Janeiro, 22640-102 Veja como chegar