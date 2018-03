Hora da garotada: Faça música com o GarageBand

Esta sessão celebra a música e ensina as crianças a compor melodias e batidas incríveis com o GarageBand no iPad. Depois de aprender os conceitos básicos de ritmo, elas vão criar as próprias batidas. Vamos ensinar a usar os Live Loops para compor faixas de rock, hip hop ou música eletrônica. É possível trazer o próprio iPad ou usar um dos nossos. Recomendado para crianças de 6 a 12 anos.

Avenida das Américas, 3.900 Rio de Janeiro, 22640-102 Veja como chegar