Hora da garotada: Vamos fazer um filme

Nesta sessão, os cineastas mirins e seus pais vão soltar a imaginação na frente das câmeras. Tudo começa com a troca de ideias. Depois, as crianças vão praticar técnicas básicas de uso da câmera e gravar vídeos com o iPad Pro. Para terminar, elas vão criar um trailer profissional com o iMovie. É possível trazer o próprio iPad ou usar um dos nossos. Recomendado para crianças de 6 a 12 anos.

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 São Paulo, 04707-900 Veja como chegar