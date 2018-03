Junte-se a outros empresários e descubra como ser mais produtivo e preparar sua equipe para as tarefas diárias. Você vai ver como as empresas estão utilizando apps incríveis no Mac, iPad e iPhone para colaborar e se comunicar, além de simplificar as operações financeiras e de TI. Você vai receber dicas excelentes para aplicar em seus negócios.

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 São Paulo, 04707-900