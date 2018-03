Passeios fotográficos: Desenvolva seu próprio estilo

Quase todas as fotos feitas com o iPhone podem ser compartilhadas sem retoques. Traga seu iPhone e descubra como desenvolver seu estilo e linguagem visual. Você vai testar técnicas de edição melhores e experimentar lentes, filtros e muito mais. Use sapatos confortáveis e traga só o que for preciso, incluindo um dispositivo totalmente carregado.

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 São Paulo, 04707-900 Veja como chegar