Passeios fotográficos: Jogo de luzes e sombras

Traga seu iPhone ou iPad e aprenda a tirar fotos impressionantes com diferentes fontes de luz. Você vai aprender técnicas de edição para aprimorar suas fotos, descobrir como tirar fotos excelentes mesmo com pouca luz e usar sombras para criar contraste e dar um toque artístico. Use sapatos confortáveis e traga só o que for preciso, incluindo um dispositivo totalmente carregado.

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 São Paulo, 04707-900 Veja como chegar