Passeios fotográficos: Fotografia de rua

Explore o estilo de fotografia de rua com seu iPhone. Você vai aprender técnicas inspiradas no fotógrafo Bill Cunningham e ver um trecho do filme “The Times of Bill”. Com colegas, você vai fotografar retratos ressaltando detalhes, explorando diferentes ângulos e planos de fundo no enquadramento. Use roupas e sapatos confortáveis. O passeio é de cerca de um quilômetro e meio.

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 São Paulo, 04707-900 Veja como chegar