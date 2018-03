Découvrez Apple Watch avec nous. Apportez votre iPhone et votre Apple Watch et apprenez à utiliser la molette Digital Crown, Siri et les gestes. Nous vous aiderons à régler les notifications pour l’information qui compte le plus. Nous vous montrerons comment personnaliser le cadran, et comment trouver et ajouter des apps, puis les organiser pour que votre montre soit entièrement à votre goût.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire