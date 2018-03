Apprivoisez les bases du montage vidéo avec iMovie. Réfléchissez au début et à la fin de votre récit et découvrez des astuces pour retrouver et organiser vos plans. Voyez comment utiliser les outils de montage, les thèmes, les bandes-annonces, le son et la musique pour enrichir votre histoire, puis comment partager votre chef-d’œuvre avec le monde entier – ou un ami ou deux, si vous préférez.

