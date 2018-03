Le langage de programmation Swift d’Apple sert à concevoir de nombreuses apps connues. Et Swift Playgrounds, une app iPad pour programmeurs en herbe de 12 ans et plus, en facilite l’apprentissage. Explorez les bases du code avec un langage utilisé par les pros. Aucune connaissance en code n’est requise. Apportez votre iPad sous iOS 10 (ou version plus récente) ou empruntez l’un des nôtres.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire