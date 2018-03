Joignez-vous à nous pour apprendre à tirer avantage des puissantes fonctionnalités de l’app Photos, comme le regroupement automatique des photos et vidéos selon la date et le lieu où elles ont été captées. Nous explorerons tout, de la recherche de cliché dans Siri jusqu’au stockage de vos images et vidéos dans le nuage, qui les rend accessibles en tout temps sur tous vos appareils et sur le web.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire