Donnez vie à un robot MeeBot et initiez-vous à Swift Playgrounds au cours d’une séance pratique. Explorez les concepts de la programmation et apprenez à commander un robot MeeBot à l’aide de Swift Playgrounds, une app pour iPad qui permet de découvrir le langage Swift tout en s’amusant. Apportez votre iPad équipé d’iOS 10 (ou version ultérieure) ou empruntez un des nôtres. Douze ans et plus.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire