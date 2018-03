Que vous en soyez à vos premiers pas ou que vous souhaitiez rafraîchir vos connaissances, venez apprendre à tirer parti d’iPad et de l’Apple Pencil. Découvrez de géniales fonctionnalités et apps intégrées – comme Siri, les fonctions multitâches et Notes – ainsi que de nouvelles façons de garder votre iPad à jour. Une fois que vous en maîtrisez les rudiments, iPad présente un potentiel illimité.

100 Bayshore Drive Ottawa, ON K2B 8C1 Itinéraire