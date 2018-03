Les séances Heure jeunesse stimulent la créativité avec d’amusantes activités pratiques. À l’aide de robots Sphero, les enfants découvrent la programmation en codant des mouvements simples, des boucles et plus. Ils construisent un labyrinthe, qu’ils explorent ensuite avec leur robot. Ils peuvent utiliser leurs propres iPad et robot Sphero Sprk+ ou emprunter les nôtres. Pour enfants de 6 à 12 ans.

100 City Centre Drive Mississauga, ON L5B 2C9 Itinéraire