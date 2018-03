Apportez votre Mac et joignez-vous à nous pour un tour d’horizon. Nous vous montrerons les rudiments de la navigation, de l’organisation et de la mise à jour logicielle. Que vous en soyez à vos premiers pas avec Mac ou que vous souhaitiez rafraîchir vos connaissances, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour démarrer en beauté et, en prime, comment en faire plus grâce à Siri.

