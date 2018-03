Profitez de nos conseils pour tirer le meilleur de votre Mac au quotidien. Nous vous montrerons comment organiser votre bureau et vos dossiers, et comment faire plusieurs choses à la fois avec Siri. Nous vous donnerons des trucs sur la recherche et l’ajout d’étiquettes, vous enseignerons à utiliser Notes et explorerons avec vous d’incroyables façons de collaborer à des projets et de les partager.

6551 No. 3 Road Richmond, BC V6Y 2B6 Itinéraire