Trouvez votre son en vous inspirant du rapper, producteur de disques et leader du groupe Wu-Tang Clan, RZA. Voyez comment RZA a révolutionné le hip-hop dans les années 1990 en concevant un style sonore unique. Échangez et esquissez des idées pour créer votre thème musical et votre profil sonore. Et apprenez à façonner le son à l’aide des ROLI Blocks, de GarageBand sur iPad Pro et plus.

50 Rideau Street Ottawa, ON K1N 9J7 Itinéraire