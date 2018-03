La plupart des photos prises avec iPhone sont prêtes à être partagées. Adoptez un style et un langage visuel uniques pour vos partages en prenant part à une promenade photo avec votre iPhone. Vous y apprendrez à exprimer un point de vue avec des techniques, filtres, objectifs et plus encore. N’apportez que l’essentiel, sans oublier vos chaussures confortables et votre appareil entièrement chargé.

3035, boulevard Le Carrefour, local C14B Laval, QC H7T 1C8 Itinéraire