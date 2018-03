La plupart des photos prises avec iPhone sont prêtes à être partagées. Adoptez un style et un langage visuel uniques pour vos partages en prenant part à une promenade photo avec votre iPhone. Vous y apprendrez à exprimer un point de vue avec des techniques, filtres, objectifs et plus encore. N’apportez que l’essentiel, sans oublier vos chaussures confortables et votre appareil entièrement chargé.

6801, autoroute transcanadienne Pointe-Claire, QC H9R 5J2 Itinéraire