Voyez la photographie d’édifices, de monuments et de détails architecturaux sous un autre angle. Équipé de votre iPhone ou iPad, vous découvrirez comment composer votre prise de vue et aborder les ombres et la lumière pour mettre l’accent sur les détails et les lignes. Portez des chaussures confortables et n’apportez que l’essentiel, sans oublier votre appareil entièrement chargé.

17600 Yonge Street Newmarket, ON L3Y 4Z1 Itinéraire