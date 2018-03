En utilisant diverses sources d’ombres et de lumière, vous prendrez de splendides photos avec votre iPhone ou iPad. Vous découvrirez des techniques de retouche pour réussir d’excellentes photos en faible éclairage et utiliserez les ombres pour créer des images riches en contraste. N’apportez que l’essentiel, sans oublier vos chaussures confortables et votre appareil entièrement chargé.

900 Maple Avenue Burlington, ON L7S 2J8 Itinéraire