Apportez votre iPhone ou iPad et découvrez comment aller au-delà de la simple prise de photos. Vous apprendrez à raconter une histoire, à créer des ambiances particulières et à composer des images porteuses de sens à l’aide de filtres, de techniques de cadrage et d’autres procédés. Portez des chaussures confortables et n’apportez que l’essentiel, sans oublier votre appareil entièrement chargé.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire