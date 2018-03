Découvrez comment iPad Pro et l’Apple Pencil peuvent révolutionner votre façon de dessiner l’architecture. Vous explorerez les fonctions de l’app Morpholio Trace, comme les grilles de perspective en réalité augmentée et les pochoirs d’arbres et de personnages permettant de donner de la profondeur à vos croquis. Les appareils seront fournis. Bienvenue aux participants de tous les niveaux.

2450, Boulevard Laurier Québec, QC G1V 2L1 Itinéraire