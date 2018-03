Apportez votre iPad Pro et votre Apple Pencil et joignez-vous à une sortie de dessin et d’étude du mouvement. Vous observerez l’action autour de vous et apprendrez à l’exprimer dans vos dessins. Nous explorerons diverses techniques et verrons comment interpréter le mouvement. Portez des chaussures confortables et n’apportez que l’essentiel, sans oublier votre appareil entièrement chargé.

25 The West Mall Toronto, ON M9C 1B8 Itinéraire