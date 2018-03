Équipé de l’Apple Pencil et d’iPad Pro, dessinez les gens, lieux et objets qui vous entourent lors d’une sortie inspirante. Des techniques essentielles aux conseils pratiques, nous vous donnerons des outils pour observer et dessiner ce que vous voyez. Portez des chaussures confortables et n’apportez que l’essentiel, sans oublier votre appareil entièrement chargé.

3401 Dufferin Street Toronto, ON M6A 3A1 Itinéraire