Prenez part à une séance conviviale sur l’aquarelle. Apportez votre Apple Pencil et votre iPad Pro et explorez les techniques de base pour utiliser différents pinceaux, choisir et mélanger les couleurs et composer un tableau. Portez des chaussures confortables et n’apportez que l’essentiel, sans oublier votre appareil entièrement chargé.

3035, boulevard Le Carrefour, local C14B Laval, QC H7T 1C8 Itinéraire