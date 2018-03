Joignez-vous à nous pour un atelier pratique axé sur l’atteinte de vos objectifs. Vous découvrirez de précieuses apps et fonctions de suivi sur Apple Watch, iPhone ou iPad, et même des astuces pour créer des listes de lecture et trouver des chansons adaptées à vos activités. Avec les Créatifs, vous apprendrez à vous fixer des objectifs, à suivre vos progrès et à pratiquer la pleine conscience.

50 Rideau Street Ottawa, ON K1N 9J7 Itinéraire