Cette séance de 90 min est consacrée à la vidéo. Apportez votre iPhone, iPad ou Mac et votre projet. Nos Créatifs vous aideront à monter vos plans dans iMovie, à ajouter des effets avec Final Cut Pro X et à tourner de superbes vidéos. Vous pouvez aussi simplement travailler sur votre projet et faire appel à eux au besoin. Participez à toute la séance ou passez à tout moment pendant les 90 min.

50 Rideau Street Ottawa, ON K1N 9J7 Itinéraire