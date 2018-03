Découvrez avec vos pairs les ressources de programmation d’Apple destinées aux 5 à 18 ans. Explorez d’abord La programmation pour tous, une série de cours qui vous aidera à enseigner la matière sans difficulté. Apprenez ensuite à manier iPad Pro et l’Apple Pencil, et à guider vos élèves alors qu’ils trouvent des idées, planifient leur processus et créent le prototype d’une app iOS avec Keynote.

900 Maple Avenue Burlington, ON L7S 2J8 Itinéraire