Tout en encourageant la communication et la collaboration, iMovie pour iPad amène vos élèves à raconter leur propre histoire. Elle permet aussi d’ajouter un volet visuel à vos cours. En compagnie d’autres enseignants, vous réaliserez un projet pratique qui vous apprendra les rudiments de l’ajout de médias, du montage et plus encore. L’atelier s’adresse aux enseignants d’élèves âgés de 5 à 18 ans.

