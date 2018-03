Découvrez comment utiliser iPad et iPhone malgré un handicap visuel. Nous présenterons les diverses fonctionnalités d’assistance, notamment l’option de police plus grande pour améliorer la lisibilité du texte. La Loupe rend les éléments plus faciles à voir, tandis que les fonctions Énoncer la sélection et Lire le contenu de l’écran permettent d’entendre ce qui s’affiche à l’écran.

