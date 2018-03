Mac facilite la communication pour les personnes sourdes ou malentendantes. Joignez-vous à nous pour vous familiariser avec les options d’enregistrement vidéo et de partage de Photo Booth. Explorez aussi les fonctions d’accessibilité intégrées à Mac, comme les alertes visuelles et les sous-titres, et les façons de communiquer visuellement avec FaceTime ou les émojis.

4700 Kingsway Burnaby, BC V5H 4M1 Itinéraire