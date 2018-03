Découvrez VoiceOver, la technologie d’assistance pour iPad et iPhone qui offre aux personnes aveugles ou malvoyantes une description audio de ce qui s’affiche à l’écran. Vous apprendrez à utiliser les raccourcis et à ajuster le débit vocal et le ton du lecteur.

4700 Kingsway Burnaby, BC V5H 4M1 Itinéraire