L’Abc: Apple Watch

Vieni in store per un tour dell’Apple Watch. Porta con te il tuo Apple Watch e il tuo iPhone per scoprire come funzionano la Digital Crown, Siri e i gesti. Imposteremo insieme le notifiche per le cose più importanti. Personalizzeremo i quadranti e proveremo a trovare, aggiungere e organizzare nuove app: il tuo Watch sarà proprio come lo volevi!

Centro commerciale Nave de Vero Via Arduino - Marghera Mestre, 30175 Come arrivare