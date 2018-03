Minimizzare gli elementi visualizzati potrebbe aiutare chi ha disabilità cognitive e di apprendimento a concentrarsi meglio. Scopri insieme a noi come Accesso Guidato può aiutare familiari, docenti e assistenti a ottimizzare l’esperienza di apprendimento. Ti insegneremo anche a usare risorse come Leggi schermata, iTunes e il dizionario per rendere più efficace la didattica.

Strada provinciale 54 - Località La Tenutella Contrada Cubba Misterbianco, 95045 Come arrivare