Vieni a scoprire come perfezionare le tue foto: esploreremo insieme alcuni fondamenti del fotoritocco usando l’app Foto per modifiche e correzioni veloci. Porta in store iPhone per seguire dal tuo dispositivo la spiegazione su come ritoccare le immagini con le funzioni e i filtri integrati. Scopri anche come condividere i tuoi scatti migliori.

Centro Commerciale Le Befane Via Caduti di Nassiriya, 20 Rimini, 47900 Come arrivare