Swift è il potente linguaggio di programmazione Apple usato per sviluppare le app più amate. L’app Swift Playground per iPad insegna la programmazione in modo divertente a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Esplora le basi dello stesso linguaggio usato dagli esperti. Non sono richieste conoscenze di programmazione. Porta il tuo iPad con iOS 10 o più recente, altrimenti te lo presteremo noi.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare