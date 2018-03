Come fare: Organizza le foto

Vieni in store per imparare a usare le evolute funzioni di Foto, come la creazione di una libreria intelligente che ti dica perfino quando e dove sono state scattate le foto. Vedremo insieme tante cose, dall’uso di Siri per trovare le foto all’archiviazione di un’intera libreria di foto e video nella nuvola per accedervi da qualsiasi dispositivo o dal web, sempre e ovunque.

Centro Commerciale Fiordaliso Via Curiel, 25 Rozzano, 20089 Come arrivare