Scopri come scattare foto impeccabili con la potente fotocamera dell’iPhone. Porta il tuo dispositivo per sperimentare di persona le tecniche per inquadrature e scatti perfetti. Ti daremo spunti e dritte per scattare foto perfette sia all’aperto che al chiuso. Ti mostreremo poi quant’è facile condividerle quando e dove vuoi.

Galleria Porta di Roma Via Alberto Lionello, 201 Bufalotta, 00139 Come arrivare