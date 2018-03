Come fare: Disegna e dipingi con iPad

Porta il tuo iPad Pro e l’Apple Pencil: ci eserciteremo nelle tecniche di base per bozzetto, disegno e dipinto. Disegneremo tutti insieme per realizzare la nostra galleria d’arte. Poi, potrai mettere in pratica quello che hai imparato con un progetto personale. Il workshop è rivolto a tutti: gli illustratori più esperti collaboreranno con i principianti per condividere tecniche e consigli.

Centro commerciale Le Gru Via Crea, 10 Grugliasco, 10095 Come arrivare