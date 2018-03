Con Pages per iOS e Mac è più facile scrivere documenti, dalle recensioni letterarie ai CV e newsletter aziendali. Esploreremo una raccolta di splendidi modelli da cui partire e ti mostreremo come configurare, formattare e impaginare il tuo documento. Imparerai a inserire tabelle, grafici e forme, scoprirai come lavorare in gruppo sui progetti e come condividerli.

Centro Commerciale Fiordaliso Via Curiel, 25 Rozzano, 20089 Come arrivare