L’Abc: iPhone e iPad, livello intermedio

Con iPhone e iPad puoi fare tante cose incredibili. Vieni a scoprire i trucchi e i consigli più utili per usarli al meglio. Ti mostreremo come usare Siri in modo intelligente e divertente, e ti aiuteremo a organizzarti e a personalizzare le impostazioni come preferisci. Migliora le tue giornate, durante e dopo il lavoro, con l’aiuto dell’iPhone e dell’iPad.

Centro Commerciale I Gigli Via San Quirico, 165 Campi Bisenzio, 50013 Come arrivare