L’ora dei ragazzi: Gira il tuo film

In questo laboratorio della serie L’ora dei ragazzi, i più giovani scopriranno insieme ai genitori come si gira un film. Inizieremo pensando al soggetto, poi vedremo insieme le tecniche di base per fare riprese usando l’iPad Pro. Useremo iMovie per creare un trailer da Hollywood. I partecipanti possono portare il loro iPad. Se non ne hanno uno, glielo presteremo noi. Dai 6 ai 12 anni.

Galleria Porta di Roma Via Alberto Lionello, 201 Bufalotta, 00139 Come arrivare