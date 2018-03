L’Abc: Mac, livello intermedio

Vieni in store per scoprire i trucchi e i consigli più utili per usare al meglio il tuo Mac ogni giorno. Ti spiegheremo come tenere in ordine Scrivania e cartelle, oltre a migliorare il multitasking con Siri. Ti mostreremo come cercare ed etichettare i tuoi file, come usare Note e come migliorare la produttività con le funzioni di collaborazione o condivisione.

Centro Commerciale I Gigli Via San Quirico, 165 Campi Bisenzio, 50013 Come arrivare