Laboratorio musicale: Crea il tuo sound

Scopri come trovare il tuo sound con i consigli di RZA, rapper, produttore discografico e frontman del Wu-Tang Clan. Vedremo insieme come RZA ha sviluppato il suo sound unico rivoluzionando l’hip hop negli anni ’90, poi annoteremo e butteremo giù idee per creare ritmi originali. Potrai esercitarti con ROLI Blocks, GarageBand su iPad Pro e altri strumenti per dare vita a un sound tutto tuo.

Centro Commerciale Carosello Strada Provinciale 208 KM 2 Carugate, 20061 Come arrivare