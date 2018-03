Scopri insieme a noi come catturare l’attimo con l’iPhone o l’iPad, da un goal fenomenale a un momento divertente con gli amici. Ti insegneremo le tecniche per impostare l’inquadratura e catturare tutti i dettagli. Poi ti mostreremo come ritoccare le foto con i nuovi effetti e filtri per le Live Photo. Metti un paio di scarpe comode e porta con te un dispositivo carico al 100%.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare