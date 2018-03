Tour fotografici: Valorizza il tuo stile personale

Le foto che scatti con l’iPhone sono già pronte per essere condivise, ma in questo tour scoprirai come trovare il tuo stile e rendere i tuoi scatti ancora più creativi. Imparerai a usare tecniche professionali, oltre a obiettivi, filtri e altri strumenti. Indossa un paio di scarpe comode e porta con te solo lo stretto necessario, fra cui un dispositivo completamente carico.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare