Tour fotografici: Luci e ombre

Porta con te il tuo iPhone o iPad: imparerai a scattare foto mozzafiato con diverse luci. Vedremo insieme alcune tecniche di fotoritocco e come scattare foto in ambienti poco illuminati. Scoprirai come dare un tocco speciale ai tuoi scatti giocando con le ombre. Metti un paio di scarpe comode e porta con te solo lo stretto necessario, fra cui un dispositivo carico al 100%.

Centro Commerciale Euroma2 Viale dell'Oceano Pacifico, 83 EUR, 00144 Come arrivare