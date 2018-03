In questa sessione da 30 minuti imparerai a raccontare una storia con un breve video. Scoprirai ogni segreto dell’app Clips su iPhone: da come impostare l’inquadratura a come arricchire la scena con grafica ed emoji.

Centro Commerciale I Gigli Via San Quirico, 165 Campi Bisenzio, 50013 Come arrivare